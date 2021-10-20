港星張柏芝不只是美魔女代表，她還是三寶辣媽，保養得宜的她，擁有凍齡美貌、纖細身材，絕佳狀態看不出她是41歲的熟女，而張柏芝今（20日）則在微博大玩測量髮際線遊戲，她照指示把手指放在額頭上，張柏芝還萌問：「還OK吧」，不過網友全把焦點放在她的高顏值和絕佳狀態上。

陸網近期瘋傳單手側髮際線的小遊戲，張柏芝照指示把手指放在額頭上、測量髮際線到眉毛之間的距離，張柏芝曬出自拍還萌問：「單手側髮際線，還OK吧」，只見，張柏芝三隻手指放在額頭上，結果是髮際線偏低，也引發粉絲狂讚：「非常OK髮際線和髮量都（羨慕）了」、「髮際線很優越」、「覺得還可以再放一根手指」。

張柏芝三隻手指放在額頭上，結果是髮際線偏低。（圖／取材自張柏芝微博）

張柏芝不只以秀髮和髮際線引發討論，她的凍齡美顏也成為網友討論話題，只見張柏芝五官精緻、氣色佳，網友也忍不住驚呼她的絕佳狀態：「美到不行耶」、「你一直就是完美 神顏天花板」、「這狀態說25，我也信呀」、「姐姐太完美了！顏值+皮膚+髮量」。

張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，並交出《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝事業成績亮眼，她的感情生活也頻引發討論，張柏芝與謝霆鋒有一段5年婚姻、育有一對兒子Lucas與Quintus，不過張柏芝離婚後，在檯面上始終單身的她，卻在2018年無預警生下兒子，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，至於孩子的爸是誰，張柏芝至今都不願說出真實身分。