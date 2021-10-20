中職中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員「短今」（胡馨儀），擁有甜美笑容和高挑火辣身材，受到不少粉絲喜愛，近日她曬出下衣失蹤美照，卻因為一張坐姿讓裙底失守，引起網友暴動。

短今近日穿上長版T恤，營造出下衣失蹤的視覺效果，不過因為衣服下襬僅遮住屁股，性感腿根和一雙纖長美腿全都被看光，還因為「邪惡坐姿」讓裙底失守，黑色小褲褲當場曝光，火辣畫面讓網友看了全噴鼻血。

網友直呼「好正又好有氣質 美腿真香」、「真的太美了」、「不愧是女神短今」。短今過去因常被朋友說像韓劇《大長今》中的李英愛，因此有了「短今」這個名字，而在她甜美的笑容下，有著173公分高挑身材，還擁娜美級火辣身材，加上傻大姊的親和個性，圈粉無數，曾多次登上PTT。

短今2012年曾參與歌舞劇《台灣舞孃》的演出，2016年加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，當年季初票選時，和另一位人氣成員峮峮同為人氣王，並在2018年任職隊長，即使加入啦啦隊5年了，人氣依舊居高不下，前一陣子出版三點不露的性感寫真，更造成粉絲搶購。