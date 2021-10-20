近年來我國多個縣市的焚化爐陸續進入歲修，引發垃圾處理量能不足，也發現部分事業廢棄物堆置問題，立委黃秀芳今天質詢時表示，發現部分的事業廢棄物直接堆置在路旁，對此，環保署署長張子敬說，廢棄物遭棄置的原因為處理量不足、加上部分去化設施遭民意機關干擾無法收受外縣市垃圾，這1至2年比較緊一點，目前積極推SRF（固體再生燃料），待廠建置好後就比較沒有問題。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

張子敬說，目前工業局或科技部也盤點工業區內的環保用地，希望讓民間有機會投資以提高環保處理量能。

立委賴惠員關心垃圾去向問題，她指出，廢棄物非法傾到是大問題，建議比照台積電的方式管理廢棄物去向，張子敬說，仍要從源頭減量做起，廢棄物清運有GPS管制、軌跡會進至中心來，台積電的管理方式比較進步，但重點在資訊設備管理。

立委楊曜質詢時提及，原本澎湖近年自建焚化爐為方向，但縣政府今年年中取消焚化爐建置，但去年受到國旅大爆發影響，去年外運至本島的廢棄物達5萬2000公噸；張子敬認為，最基本應該在現地減量，如果能夠在當地分選，包括不可燃廢棄物當地處理等，燃料化交給本島的供發電使用等等。

立委陳玉珍也關心金門垃圾清運狀況，提及現行金門垃圾掩埋場僅剩3處可處理，張子敬說，希望能夠資源化處理盡量資源化，可燃的廢棄物盡量燃料化處理。