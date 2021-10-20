民進黨在2016年下修罷免門檻，如今台灣基進黨立委陳柏惟罷免案投票在即，民進黨立委羅美玲今在內政委員會上要求檢討罷免案通過標準，避免助長報復性罷免。中選會主委李進勇今在內政委員會上透露，此次罷免經費向行政院申請動支第二預備金為2004萬9000元，並強調選務是否檢討修正皆尊重立院。

2016年民進黨完全執政後，為繼續推動「割闌尾（藍委）」，主導選罷法修法，大幅將原的罷免通過門檻「雙二一」制（選舉人二分之一以上投票、投票人二分之一以上同意），大幅下修為相對多數，但同意票須達選區總選舉人數四分之一，民進黨昔日更多次表態，門檻現無修正必要。

羅美玲表示，根據專題報告內容，此次陳柏惟罷免案工作人員招募達3222人，而除了人員招募外，前置作業包括投票前講習、盤點防疫物資等，都需要耗費不少的人力與經費，追問此次罷免案總經費為多少，而補選是否也需要如此多的人力與經費？

李進勇表示，此次罷免案總經費向行政院動支第二預備金，經行政院核定總金額2004萬9000元，目前還不知道是否補選，這些都不在年度預算中，但需要的人力與經費規模皆差不多。

羅美玲質疑，很多人都說此次陳柏惟罷免案是報復性罷免，擔心此風一長，罷免、補選在台灣政治圈不斷巡迴，對台灣的政治氛圍是不好的現象。她指出，陳柏惟當時以11萬多票當選，如今只要7萬多同意就能罷免掉，認為罷免案通過的標準有待檢討。

對此，李進勇強調，選舉罷免跟公投都是公民權利，受到憲法法律保障，他們是選務機關，根據法律規定辦理相關選務，內容是否要與時俱進檢討修正，都會尊重立院修法權利，另外，每一次辦理選務工作，都是按照規定，最重要維持中立原則，希望所有選務過程都順利圓滿。