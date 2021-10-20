日本熊本縣阿蘇火山的中岳第一火口約在日本時間上午11時43分噴發，氣象廳發布「噴火速報」，火山碎屑流衝出山口高達約1公里，陣陣噴煙更高達3500公尺。

日本放送協會（NHK）報導，因火山活動持續高升，氣象廳上午11時48分對阿蘇火山口周邊發布警報，將噴發警戒等級提高到第3級（最高5級），熊本縣阿蘇市、南阿蘇村與高森町等地有必要禁止民眾入山。

氣象廳呼籲火山口周遭約2公里內要對大型噴石或碎屑流提高警戒，下風地區也要注意火山灰、火山氣體，與較小的噴石等。

阿蘇火山本月13日顯示地下熱水與岩漿活動的「火山性微動」震幅增大，14日已有噴發，且伴隨著噴出大型噴石，火山活動逐漸高升。

阿蘇火山是由火山群構成的活火山，近年多次發生火山噴發，有留下紀錄的噴發大都發生在中岳。

1953年阿蘇火山爆發導致大型噴石飛出數百公尺，造成火山口附近6名觀光客死亡、90多人受傷；1958年的爆發使噴石飛到1公里處，釀成12人死亡；1979年9月發生爆發性噴火，使火口北東側飛出大量噴石釀3死。

1989年起也幾乎每年都會發生伴隨著大量火山灰與噴石的噴發。