公老坪社區致力推動四季產業旅遊，包含舉辦柑橘野餐季、採果體驗等活動。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

公老坪社區以「柿葉紅」聞名。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

公老坪社區以傳統砌石坡地維護柿園，打造里山地景，獲選里山倡議2020年度主題彙編案例。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

農委會舉辦「第2屆金牌農村競賽」，台中市政府農業局推薦12個社區參賽，其中，豐原區公老坪社區在全國784個農村脫穎而出，榮獲銅牌獎。農業局表示，繼第1屆外埔區水流東休閒農業區奪得優等獎，今年再創佳績，歡迎民眾到休閒農業區來趟小旅行，探索農村之美。

台中市農業局初審42個社區，推薦12個社區參加「第2屆金牌農村競賽」。「第2屆金牌農村競賽」全國各縣市共784個農村報名，其中，豐原區公老坪社區在競爭激烈的選拔中獲得肯定，進入全國第2階段決賽，並榮獲銅牌獎。

農業局說明，公老坪社區依循里山倡議理念，實現人與自然和諧共處。為維護自然景觀，秉持永續精神，使用並管理土地與自然資源，深耕在地農村，也與中興大學產官學跨域合作，以傳統砌石坡地維護柿園，打造里山地景，獲選里山倡議2020年度主題彙編案例。

農業局提到，公老坪社區致力推動四季產業旅遊，包含舉辦柑橘野餐季、採果體驗等活動。並發展農業六級化，以農業與農村為主體，一級農業結合二級加工和三級產品販售，創造附加新價值，讓農村生產者的收益可以增加、產業可以升級，解決農產過剩問題。

農業局肯定公老坪社區成功翻轉傳統農村文化，獲選「第2屆金牌農村競賽」銅牌獎，成為全國農村典範。盼藉競賽凝聚農村社區向心力，也歡迎民眾走訪休閒農業區，探索農村之美。