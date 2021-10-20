雖然很多人在談戀愛時都認為「年齡不是問題、身高不是距離」，但若是真的與矮自己10公分的男性交往，難免還是會遭人指指點點。不過一名來自美國的高䠷正妹，偏偏喜歡嬌小男子，大膽的她不僅會倒追男方，還大方的在網路上曬恩愛，他們也因此爆紅。

來自美國北卡羅來納州（NorthCarolina）的21歲長腿辣妹艾莉（Allie Marsh），不僅有個甜美臉蛋，還擁有175公分的模特兒身材，無論是誰看到她都會被亮麗的外型所吸引，但高䠷的她卻只鍾愛嬌小的男子。

根據外國媒體《鏡報》的報導，艾莉目前有一名交往穩定的男友古斯塔沃（Gustavo Hernandez），他的身高只有157公分，足足比艾莉矮了18公分，但兩人依舊愛得甜蜜又濃烈。艾莉回憶起兩人初次見面的過程，表示當時他們是透過朋友介紹認識了古斯塔沃的所屬樂團「奧莫塔」（Omerta），之後就成為死忠粉絲，經常觀看他們的演出。

艾莉隨著對樂團的了解，也慢慢注意到成員古斯塔沃，主動追蹤其IG，並開始私訊留言給他、尋找話題而開啟了兩人的互動，漸漸的兩人也對彼此產生好感進而交往，對艾莉來說身高完全不是他們的阻礙，而且越了解古斯塔沃這個人會越被他吸引，當時一看到他的照片，第一個想法便是「我想要他」。

what if we kissed in the ball exhibit pic.twitter.com/MddA81ILRe — allie (@alliepiIIed) June 13 2021

兩人陷入熱戀後，經常在網路上公開放閃曬恩愛，雖然因此遭到不少酸民攻擊，兩人外出時也曾多次被外人嘲笑身高差距，但古斯塔沃始終笑笑不理會，艾莉則是看不下去出面霸氣反擊，表示「身高一直不是我的擇偶標準，我的前男友也都比我矮」，同時她也鼓勵所有女性，不要忽略身材嬌小的異性，只要確定這個人是否能跟妳建立健康又幸福的關係，還能夠共創未來就夠了。