里活動中心無法修繕，居然是不當黨產惹的禍？台南市東區東門圍下里臨時活動中心年久失修需要修繕，卻因土地雖屬市府工務局管理，但建物卻屬國民黨民眾服務社，導致修繕作業無法進行，市議員蔡筱薇20日施政總質詢時，要求市府盡速提出解決方案。市長黃偉哲答詢說，市府將釐清產權歸屬，看看能否另尋地點興建活動中心，或由民眾服務社出具同意書簡單修繕。

蔡筱薇表示，東門圍下里活動中心使用超過60、70年，近期因下大雨，導致內部天花板剝落，破損情況非常嚴重，原本將請東區公所編列經費修繕，卻發現該地目雖屬工務局管理，但建物卻屬國民黨民眾服務社，導致難以進行後續的修繕行政作業。

蔡筱薇還指出，根據資料顯示，國民黨利用轉帳撥用等方式取得國有特種房屋基地並已移轉的筆數，台南市為全台最多，共有331筆，面積達 71.603公頃，將近有8個巴克禮公園的面積，市值更高達近12億元。市府對於類似案例應主動盤點，權責分屬要清楚，否則一旦發生意外事故，賠償問題加上行政訴訟曠日廢時，恐將浪費更多社會資源。

黃偉哲強調，市府會釐清產權及土地、建物等所有權歸屬，看看能否單獨另找地點興建活動中心，或由民眾服務社出具同意書進行簡單修繕。針對類似的個案，市府也會主動向不當黨產管理委員會索取資料，看看究竟這些移轉是買賣所得，還是無償取得，都必須深入了解，該索討就索討。