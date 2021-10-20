國民黨黃復興黨部主委，也是退役上將的季麟連表示，共機闖我防空識別區不算擾台；民進黨表示，完全是立場錯置，毫無是非、失格失尊嚴。

民進黨表示，過去二年多以來，中共不斷派遣軍機常態性騷擾台灣週邊空域，是舉世公認的事實。近期更為變本加厲，擾台共機架次屢創新高，諸多西方民主國家也紛紛選擇力挺台灣。

民進黨說，但國民黨黃復興黨部主委卻指稱，「共機不是在領空上飛行就不算是擾台」，此番言論完全是在打擊國軍士氣、更與民意背道而馳，一位國軍退役將領居然公然講出這樣的論點，不僅失格也失尊嚴。

民進黨強調，面對中共這類不負責任的挑釁作為，朝野應屏除國內政治歧見，共同譴責，和全體國人站在一起。可是國民黨黃復興黨部主委卻如此敵我不分，身為任用季麟連的黨主席，朱立倫應當向國人致歉。

民進黨指出，季麟連將軍是中華民國海軍陸戰隊史上非常少數的二級上將，還曾擔任過總統府戰略顧問等重要職位。當共機頻擾台之際，連國民黨主席朱立倫都曾公開對中共表達嚴重抗議。民進黨表示，也要請教國民黨主席朱立倫，是否可以認同這樣的說法？