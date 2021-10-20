2022南投縣長選舉，國民黨內民調結果19日揭曉，由立委許淑華勝出，將代表國民黨參選。初選結果宣布後，許淑華今日立即拜會南投市長宋懷琳，並喊話「黨內競爭只是一時，結束後我們團結一致」。

南投縣長選舉國民黨包括立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳參與角逐黨內初選，16日起進行三天民調，19日結果出爐，由許淑華勝出。

許淑華今拜會宋懷琳，除感謝宋市長第一時間給予祝賀，也一起討論南投未來的發展。許淑華在臉書表示，黨內競爭只是一時，結束後團結一致，不讓有心人士藉機分化，目標守住2022南投縣一片藍天。

立委許淑華今（20）日拜會南投市長宋懷琳。（圖／摘自許淑華臉書）

昨日民調結果揭曉後，許淑華第一時間透過臉書感謝馬文君、宋懷琳兩位對手，並表示，「我們共同堅持南投人樸實精神，進行一場展現民主底蘊的選舉，不見漫天黑函、沒有惡意攻擊，讓選民看到我們擘劃未來地方發展的藍圖是最佳典範。」

許淑華也感謝南投鄉親一路支持，從政20年間，無論擔任什麼職務，服務熱愛的南投，是她唯一的工作，也是不變的承諾。而後疫情時代，南投將面對全新挑戰，「讓我們一起從投開始，打造令人嚮往的宜居城市」。