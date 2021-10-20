非獎學金華語生等待入境台灣超過一年半，現在台灣疫情減緩，他們寫信給教育部長潘文忠，要求盡快開放讓他們到台灣學華語。教育部回應，非獎學金華語生約6500人，該部將配合邊境管制及防疫量能，評估以安全有序方式協助來台研習。

非獎學金華語生寫給潘文忠的信上說，他們這些沒有獎學金而希望到台灣學習華語的學生已經等了超過一年半，也應當得到繼續學習華語的機會。他們感覺被遺棄了，因為非獎學金華語學生入台方面的規畫沒有絲毫進展。鑑於台灣及全球疫情漸趨穩定，請教育部盡速協助非華語獎學金學生入境台灣。

非獎學金華語生表示，由於邊境管制繼續把我們阻擋在台灣門外，他們已經在不確定性中等待了太久，他們對於在台灣學習華語非常堅定，然而，不同於獎學金學生，他們並沒有被給予相同的學習機會。

他們指出，他們有些人在等待中浪費了大把的時間；有些人為更專注學習華語而失去工作；有些人為了有一天能回去一直在支付著台灣的房租，等等。盡管他們的情況令人難過，當台灣為部分學生開啟國門，他們這一群人最終卻被教育部遺棄。

他們說，台灣想成為全世界人們學習華語的主要目的地，但是目前邊境管制措施恰恰違背這個目標。這個排除華語學生的政策證不僅正在對於學生造成很多負面影響，很多華語老師也因此丟掉工作，更不用說台灣的很多華語學習中心幾乎人去樓空。

教育部回應，指揮中心8月20日同意重新開放110學年度境外學位生及華語文獎學金受獎生等申請入境；至於非獎學金華語生有6500人，將配合邊境管制及防疫量能，有序的協助他們來台學習華語。