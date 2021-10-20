弘光科大社團、系學會把擔任志工過程製作成影片放在網路上分享。（王文吉攝）

後疫情時期生活逐漸恢復正常，弘光科技大學落實社會責任，開始進行實體志工服務。已有打完一劑疫苗的學生，做過PCR檢測後，前進小學服務，營養系與生物醫學工程系學生在老師的帶領下，也到沙鹿竹林社區活動中心，舉辦營養與肌力檢測、銀髮族體適能檢測。另外，還有學生在疫情警戒期間，把過去或線上志工服務的紀錄，製作成影片與師生分享。

「真的很開心，悶超久，謝謝你們到社區來辦活動。」營養系副教授王雪芳、醫工系副教授鮑建國在疫情趨緩後，在嚴謹的防疫措施與人數控管下，一起帶領學生，前進沙鹿竹林舉辦活動，社區居民一看到師生，開心熱烈歡迎，因為受到疫情影響，很多活動停辦或延期，好不容易恢復實體活動，讓居民很期待。

營養系透過營養與肌力檢測，讓居民了解自己的肌肉量、肌力和營養狀況，醫工系則以銀髮族體適能檢測，讓民眾了解自己的肌力，柔軟度和敏捷度。學生分工合作，分組幫社區長輩量血壓、進行各項檢測，學生說，參加社區志工活動，可以提早接觸實務操作，對以後實習有幫助，也能發揮所學回饋社會。

另外，包括諮輔志工隊、食品科技系、護理系等社團、系學會，在疫情趨緩後也開始進行志工服務，也把參與活動的點滴，做成影片放到網路與大家分享。

諮輔志工隊製作「『頑』老返童 青銀共創快樂時光」影片，學生志工連續10年陪伴甘霖樂多家園長輩一起出遊，今年原本安排好的春遊活動，無奈受疫情影響變成秋遊。學生帶領著長輩到台中科博館、草屯手工藝園區郊遊，行動不便的長輩，由學生推著輪椅，一起享受藍天綠地的大自然、曬曬太陽。

學生們安排一連串的活動，有丟紙飛機、玩竹槍橡皮筋，為了拉近彼此距離，搭配懷舊老歌吸引長輩，共創造祖孫快樂時光。

學生范欣慧說，每一次出隊都受益良多，學習到該如何陪伴長輩，更懂得珍惜所有寶貴緣分，不讓時間浪費掉，「每一次付出使我看到更多迷人的笑容。」學生吳姿瑩則說，服務他人最大的收穫就是讓他人快樂，每個人的生命經驗中，都有值得我們傾聽、學習的故事，想把正能量帶給更多人。

護理系製作的「豬腳調查局，護理系的服務學習」影片，學生以記者訪問的方式，播報出學生在安養中心服務的情形，同時也教民眾做CPR。其他包括健管系、餐旅系、營養系、象數棋社國際交流、崇德文化青年社、國際餐旅青年學習社等，也把過去走入全台灣各地服務的紀錄，用照片、影片呈現出來，呈現學生參與志工社區服務活動多元性。

吉他社在疫情最嚴重期間，創作歌曲「無憂」https：／／reurl.cc／kL08XG，由社員卓芊禧、陳柏諭一起填詞譜曲，社員湯芷柔主唱，卓芊禧則請自己的弟弟協助拍攝MV、剪輯，表達出防疫期間的生活與心情，花了1個月時間完成。

卓芊禧透露，進歌曲第一句「你啊你啊，最近過得好嗎？」是一種自問自答的方式。在疫情期間很多人受到衝擊，或宅在家沒出門，因此，她以關心他人為出發點，填寫出自己心境的歌曲，「這首歌講述生活，希望每個人能走出低潮！」還好現在疫情已經逐漸趨緩，生活也逐漸恢復正常。