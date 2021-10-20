迎戰2022九合一選舉，各黨相關佈局近日陸續曝光。其中，高雄市前副市長李四川也常被網友點名參選高雄市長；李四川今(20日)上午在廣播節目中被問及「要選什麼嗎？」他親口回應「我沒有要選什麼」，現在過很好。

李四川今在廣播節目《千秋萬事》中被主持人王淺秋直接問「要選什麼？」，他表示「我沒有要選什麼」，現在過很好，現在已經是退休的老人、過得很好，也已經打完2劑AZ疫苗了；他更自嘲，「可見我的年紀比較大」。

回歸「工程」本行的李四川強調自己現在過得很好，老闆告訴他要蓋安全又好住得房子給所有市民，所以回歸工程的本行；他也說，現在到民間，反回來看看以前在公家機關時期，對於一些建設訂的法令還有執行層面，到底對民間是什麼樣狀況。

李四川透露，以前在政府工作的時候，有一位建設公司老闆告訴他，「副市長我告訴你，我們有發覺建設公司最大敵人是政府，但後來又發覺政府也是最大股東，因為稅金都被政府收去」；因此他說，現在回到民間大概知道政府有些法令，對民間建設公司到底會產生什麼狀況，也更了解以前哪些法令不適合和如何去做修改，當然也透過這個機會，跟還是在市府朋友提供意見。

至於日前發生的高雄城中城大樓火警案，李四川說，這一次城中城案子讓市府同仁和我們離開的人談起來都相當心酸，高雄有很多類似這種老的房子，以前碰過一個都更案，記得當初里長告訴他，該件案子談了7、8年還是沒有都更，當地震來就是危險大樓，但這種大樓在各縣市都有，至於要怎樣解決，政府必須要下點功夫，讓都更或危險建物有好的處理方法。