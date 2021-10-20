香港女星林芊妤因擁有34D傲人上圍與甜美臉蛋，被外界封為「港版瑤瑤」，先前她因捲入和富少在公廁纏綿風波，導致父親私下都喊丟臉，後來林芊妤閃嫁給銀行業男友翟志榮並生下一子，近年她轉行當健身型Youtuber，獲得廣大熱烈支持。昨(19日)她分享自己坐計程車出門忙工作的美照，可見扣上安全帶後更展現出她D級上圍，讓網友紛紛留言喊「美女」。

林芊妤2014年爆出與富少男友在殘障廁所纏綿長達30分鐘，最近她上節目回憶當時經過，透露醜聞爆發後連父親都不諒解自己，爸爸還收到朋友訊息關心覺得丟臉，讓林芊妤更覺得痛心，後來她黯然與TVB和平解約，轉而發展瑜珈和瘦身事業，直到今年4月才重獲TVB接受上節目。

林芊妤搭計程車，秀出豐滿上圍。（圖／翻攝自coffee89921 IG）

林芊妤跨行當Youtuber後，因影片製作用心又符合不少現代男女的需求，點閱數不斷攀升，去年傳出她光是Youtube廣告收入，每月就可賺進8.8萬港幣（約31萬台幣），對此林芊妤沒承認也沒否認，表示自己重質不重量，更為此婉拒中間插入播放的廣告，強調自己製作影片不是為了賺錢，而是希望分享好的方法，讓大家能夠瘦的健康。

擁有火辣身材的林芊妤，近日分享穿著緊身小背心、白色長褲出門搭計程車的照片，打趣說認識她的人都會叫她「Uber小姐」，昨她臨時收到通知有個會議，手機APP一開就有車子可以搭，令她直言超方便，而照片中林芊妤中空露出纖腰，綁上安全帶後雙峰又呼之欲出，纖瘦又有料的身材不愧被讚是最美辣媽之一。