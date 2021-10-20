知名前主播劉芯彤，以清新氣質受到大批觀眾喜愛，被譽為「正港美女主播」，日前她在臉書爆料有位被譽為「人生勝利組」的女主播，身邊雖不乏追求者，但卻始終未能定下來，原因居然是認為追求者全都「配不上她」，引起網友議論。

劉芯彤表示這位女主播不僅年輕貌美，更有令外界稱羨的家世，甚至年紀輕輕就成為重點時段的主播，堪稱人生勝利組，不過內心遺憾就是找不到適合的另一半，即便曾經同時有4個條件不錯的男生追求，但她認為憑自己的條件和長相，會有更好的男人出現，因此感情就一直呈現騎驢找馬的狀態，但為了維持良好形象，不僅對外堅稱單身，甚至想好被狗仔拍到時的一套說詞。

據悉，有許多跟她不熟的朋友，都頻頻替她物色對象，而且條件都是「婚姻市場的優等貨」，不過依舊都看不上眼，她也親吐原因：「他們怎麼配得上我，我家裡不缺錢，加上我又是當紅的主播，這些人想要跟我交往，不是委屈我了嗎？你們要幫我介紹時，也先挑選一下吧？！至少要是企業富二代，跟我才能匹配，其他的，就別來亂了」。

對此，網友紛紛回應：「主播在企業家的眼中，並不是什麼多厲害的職業喔」、「人性大部分都是喜新厭舊，個性才是長久相處的重要關鍵」、「想法沒錯，腦袋錯而已，你挑別人，別人也挑」、「找到後面就沒得挑了，畢竟青春歲月無情啊」。