大陸近日由「上海自駕遊」群組引發的新冠疫情傳播鏈持續擴大，在3天內波及至少7個省市。大陸國家衛健委20日通報，大陸19日新增30件新冠肺炎確診病例，其中本土病例佔17件，包括內蒙古通報8件，甘肅4件，北京、貴州、雲南、陝西和寧夏各有1件。另外，雲南和蘭州各增2件本土無症狀感染個案。

香港經濟日報20日報導，在內蒙古，其中3件本土確診由錫林郭勒盟二連浩特市通報，其中一名患者為二連浩特市10月13日確診病例的密切接觸者，均已轉往定點醫院隔離治療。

此外，自駕遊群組曾去過內蒙古阿拉善盟額濟納旗遊玩，當地新增5件本土確診病例，患者均在旅行團去過的一間餐廳工作，目前已轉往定點醫院隔離治療。額濟納旗亦進一步收緊防疫措施，實行封閉管理，關閉出入旗通道及口岸。同時，暫停所有景區、公共活動場所以及營運車輛的營運，學校停課，對流調涉及的重點區域實行臨時封閉管理。

上海自駕遊群組還曾經到過甘肅省，蘭州市新增4件確診，當地政府發通告提醒民眾非必要不離開蘭州。另關閉所有旅遊景點，全面暫停全市旅行社及在線旅遊企業團隊旅遊及「機票+酒店」業務；市內麻將館、電影院、網吧等空間相對密閉場所暫停營業，各類演出、展覽和群眾性文化活動取消。