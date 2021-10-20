星座運勢網站「星座巫師」分析，射手座、天蠍座、處女座的人堅持做自己，個性非常鮮明，不在乎其他人的想法和感受，就算是親近的人也很難改變他的想法，在許多人眼裡是個無情的人。

▍1.射手座

射手座給人熱情活潑的印象，剛認識的時候會以為自己很快就和他們混熟了，相處久了才發現，他們其實是用熱情來掩飾自己無情的一面，他們面對任何人都是用同一套方法相處，不會為了任何人改變自己，畢竟他們人生追求的就是自由自在，才不管其他人的感受，一旦對他們投入太多感情，最後可能會被傷得最深，他們看起來很暖心，骨子裡其實藏著冷漠的本質。

▍2.天蠍座

天蠍座看起來很冷淡，習慣與人保持距離，因為他們的防備心很強，唯有認定是可以信任的人，才能讓他卸下心防，當他認定對方是朋友或伴侶，他們會非常有情有義，感情非常熱烈，甚至到執著的地步，但是要讓他們放下戒備非常困難，能夠走入他內心的人可說是屈指可數，在其他人眼中他們依然顯得無情又冷漠，難以親近。

▍3.處女座

處女座擅長交際應酬，口才很好，看似與大家都聊得來，不過真正在乎的人其實很少，而且就算他們對某個人特別關心，也往往會用冷淡來隱藏自己的真實感情，讓人摸不著頭緒。處女座用高標準束縛自己，對朋友和伴侶也有很多要求，總希望大家照著自己的意思做事，但是自己從來不會為了任何人改變，就算是親密的人給他建議，如果不認同，他也是直接當成耳邊風，顯得頗為無情。