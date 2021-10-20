台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，外傳有人用賭盤綁選票，警政署長陳家欽指出，若有比較成熟證據必會採取行動，有事證確實妨害選舉就偵辦；中選會主委李進勇認為，這已涉及賄選。

民進黨立委張宏陸表示，媒體報導指台中警方收到情資，有人用賭盤綁選票，企圖影響罷免案投票結果，因罷免投票率都不高，如果有賭盤可能影響結果，盼警方積極處理，才會有嚇阻作用。

內政部長徐國勇表示，警政署蒐集相關情資，若情資確實、證據充足，也會有所行動，但有些是偵查不公開，自己已親自前往台中選區兩趟、署長去好幾趟，並已和法務部、檢察官積極配合，案件成熟一定會在檢察官指揮下有所動作，法務部調查局也嚴密監控，檢、警、調都有處理。

陳家欽也強調，獲得一些情資會給台中地檢署立案，如果有比較成熟的證據，一定會採取行動，事先對情資掌握會布線掌控，一方面防止、一方面有事證確實妨害選舉，就會偵辦。