交通局長葉昭甫表示，受疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，水湳轉運中心總經費預估需39億元。（盧金足攝）

台中市議會20日舉行定期會，民進黨議員抨擊，水湳轉運中心總經費40億元，市長盧秀燕預算調整25億，後又追加到39億，規模卻縮水60％，交通局葉昭甫表示，受疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估39億元。

市議員謝明源表示，水湳轉運中心自胡志強市長時代提出，在2017年林佳龍市長時規畫為地上7層、地下4層、提供78席國道客運月台的轉運站，總經費40億元。

到了盧秀燕任內，卻沒有立即延續前一任市長的規畫，反而以國道客運運量萎縮為理由，在2019年時先將規模縮減為地上2層、地下3層、僅提供20席國道客運月台，質疑規模縮減太多恐不敷使用、雖有預留興建空間但未來增建時有經費不到位、或是建築物結構性問題。

水湳轉運中心與前任市長林佳龍任市預算相同，硬體卻大縮水，市議員周永鴻批評盧市府延宕水湳轉運中心將近3年，硬體規畫大縮水，卻編列與林佳龍執政時幾乎相同39億預算，浪費民脂民膏，應該給議會和市民清楚的交代。

周永鴻批評，盧秀燕為水湳轉運中心編列39億元，只比林佳龍執政時期編列的40億少不到1億，設計卻從地上7層改為4層，剩57％；地下4層改為3層，剩下75％；國道客運月台從78座縮水成42座，剩下54％；汽車停車位從955格縮水成614格，剩下64％。

他痛批，盧市府多項重大建設都持「龍規燕不隨」，延宕建設卻越改差，越改越縮水。他也要求交通局，應該給全體議員書面資料，詳細說明水湳轉運中心預算細節。

交通局長葉昭甫表示，原本水湳轉運中心採兩階段式開發，第一階段規畫興建地上2層、地下3層，提供20席國道客運月台，並預留可興建至4層樓結構，保留開發彈性。

今年初考量預留結構會有工程界面銜接問題，後續也將衍生額外的費用，故調整為一次興建到位，目前設計方案為地上4層、地下3層，可提供 42 席國道客運月台的轉運站，提供台中往北及中繼的國道客運服務。市區公車月台數則維持與2017年規畫相同，皆為12席月台，滿足民眾轉乘需求。

至於總經費有所差異，交通局指出，水湳轉運中心設計方案為地上4層樓、地下3層樓，總樓地板面積約2萬5650坪，建築規模相較去年編列預算時，增加2層樓，增加約8500坪樓板面積，但因受到疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需39億元。

對議員關切是否興建大客車道來銜接國道1號，葉昭甫表示，水湳轉運中心結構已預留大客車專用道銜接國道1號空間，因該專用道須跨越台74線，未來將持續與中央協調，完工後可減少國道客運進入平面道路的影響，並提升國道客運進出效率。

葉昭甫坦言，受到疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需39億元，工資和建材都漲價，經費增加。