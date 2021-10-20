台北市副市長蔡炳坤。（北市府提供）

前民進黨主席卓榮泰日前怒轟台北市政府，批評打AZ疫苗第2劑竟只能選花博爭豔館，還說這項決策「極致低智」，台北市副市長蔡炳坤20日回應，由於本次接種規畫有3種疫苗在跑，北市府必須從一開始就分流，不造成1個點有多種疫苗的混淆情形。

蔡炳坤上午主持疫苗接種爭議記者會，他對外解釋，台北市主要有3個接種量能，第1個是合約診所，第2個是各大醫院，第3個則是大型接種場館，如花博爭艷館。起初，北市得知這次有3種疫苗同時打時，就已依照不同民眾需求作出安排。

蔡進一步指出，會讓民眾到診所打莫德納疫苗，主因是接種該疫苗的年齡層較高，落在55歲、65歲以上長者，讓他們就近接種；AZ疫苗這次打的是30、40歲，大多都是上班族，因為大家搭捷運很方便，所以到花博來施打，北市更加開夜間接種梯次；BNT疫苗則因抽劑複雜，因此請有校園接種經驗的各大醫院幫忙，從一開始就分流，不造成1個點有多種疫苗的混淆情形。

蔡說，但第2階段接種狀況會稍微調整，因為莫德納會先接種完，因此診所施打疫苗的最後2、3天，會改為打AZ，又因為中央規定BNT只能打到31日，等於第2階段能接種的7天時間，只能打前面3天，所以29日至31日，除醫院開出量能外，還加入花博爭艷館來幫忙，因此11月1日到3日，全部的醫療場館就專心打AZ疫苗，盡可能做最妥適的安排。