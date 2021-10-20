全國規模最盛大的大專生簡報比賽「台大盃簡報大賽」即日起開始接受報名！今年首度開放高中職學生參加，並由STUDIO A 邀請「Keynote 小王子 - 黃祺浩老師」於賽前分享個人簡報密技。

獲選參加決賽同學除可獲得豐富獎品外，還可獲得STUDIO A 提供的專業培訓擔任簡報講師，擴展學生的視野及溝通能力。

由台大簡報課葉丙成教授主辦，全國規模最盛大的大專生簡報比賽「台大盃簡報大賽」於即日起至11月21日接受報名。

「台大盃簡報大賽」為使更多人對於簡報表達及資訊圖像化有所了解，傳遞「每個人都能藉由自己的能力讓這個世界有所不同」的觀念。今年以「聲聲不熄」為名（源自成語「生生不息」），期望選手運用簡報大賽的舞台「發聲」，使議題擴散並持續為社會帶來正向影響，最終讓改變「發生」。

為了進一步推廣簡報能力的重要性以及向下扎根，本次簡報大賽擴大規模，開放高中、職學生報名初賽，鼓勵同學勇於挑戰自我，體驗在百人大舞台前、分享屬於自己獨一無二的故事。

STUDIO A表示，Apple產品發表會中，令人印象最深刻的便是賈伯斯身著素色高領衫、牛仔褲，表情輕鬆卻又不失嚴肅的站在台上，搭配背後簡潔有力的一篇篇Keynote簡報，不僅經典專業、更令人目不轉睛！而精簡的數字，不賣弄高深術語、不誇張的簡報內容，每每不但貫穿整場發表會中、也讓觀眾沈浸於賈伯斯迷人的話語中，並牢牢深記發表會的重點。

為了讓參賽同學更能清楚掌握簡報技巧， STUDIO A今年特別邀請設計過高達兩千六百多次分享的簡報及觸及破萬人次的簡報模版，也曾參與製作Mercedes-Benz 與 Dell 發表會簡報的「Keynote 小王子 - 黃祺浩」老師，分於 10月23、26、30等三日，利用賽前說明會以講座方式分享他運用Keynote簡報的優勢、並以歷年作品解析個人簡報致勝密技，凡填寫「簡報大賽說明會報名表」，即可於線上免費參加！說明會報名網址：https://bit.ly/3BGb388。

此外，STUDIO A 今年也將與台灣大學簽下合作備忘錄，與競賽獲獎同學們簽訂實習合約，提供產學合作平台與Keynote、iMove等教學課程訓練，使學生能與源源不絕的新觀念、創意進行互動，讓同學可以盡情揮灑專業、實現自我，同時具備專業簡報講師資格，除可藉此提升個人專業素養與教學溝通互動能力外，還有機會擔任 Apple 大中華區 IOS APP競賽簡報教練，輔導國內大專隊伍製作出驚艷吸睛簡報，讓產學資源多元化、多角化，同時也與校方共同在產學合作方面激盪出更多可能。

STUDIO A表示，台大盃簡報大賽現已開放報名，11月3~21日為初賽影片上傳時間，參賽者可上傳初賽影片至官方網站。11月22~28日則開放大眾票選，並依綜合考量內容、投影片呈現等評選方式，遴選出12位選手進入 12月12日舉行之決賽。報名網址：https://event.udn.com/present2021。