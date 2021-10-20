政大今天表示，與高雄醫學大學、中山大學與國家衛生研究院共同開發「智慧型糖尿病全疾病照護模型」，以了解健康政策資源投注面向，協助醫護人員善用數據資訊，促進健康照護。

國衛院群體健康科學研究所副所長許志成表示，全台約有220-250 萬人罹患糖尿病，位居國人前五大死因之一。糖尿病為一種慢性病，可能併發心血管疾病、腎臟病變等，須按醫師指示服藥、建立長期的運動習慣與飲食調整，才能與其和平共處。

因此國衛院希望以跨域整合醫學、資訊科學與數學研究者，共同協助醫護人員活用數據資料，以跨科別治療觀點方式照護糖尿病患者，將健保系統資源最大化。

政大理學院院長陸行表示，此計畫涵蓋數學、資料科學、醫學等不同專業，政大應數系負責預測模型的數據整合與框架設計，「怎麼保證丟出去和跑出來的數據可以被信賴，這就是數學系扮演的角色。」

陸行也補充，政大作為綜合發展型的大學，盼此合作能結合政大現有的人文法商與社會科學優勢，跨領域培養健康照護科學人才，並跨足智慧醫療領域。

高醫腎臟內科醫學助理研究員林明彥說明，「智慧型糖尿病全疾病照護模型」整合多年累積的數據資料，以病患目前的血糖、血壓等數值，預測未來的疾病發展走向，協助病患改善生活模式、控制病情。

「面對每個病人的時候，告訴他大概多久以後會發生什麼事情。」高醫腎臟內科助理教授、主治醫師吳秉勳也補充，先前醫生多只能告訴病患大略的併發症發病比例，對病患而言過於籠統且抽象，如今透過此模型，便能針對病患狀況客製化預測數據，讓病患更了解自身病情、產生警覺心，預防糖尿病患者引發潛在併發症。