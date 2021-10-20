運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享一個人體拼圖心理測驗，從人體拼圖心理測驗的六個拼圖空格中，挑出一片你最想補上的部分，即可測出你與生俱來的天賦、性格，這些先天條件會怎麼樣的帶領你立足這個世界。

A：臉部

B：胸腔

C：右邊肋骨

D：右下腹

E：左下腹

F：骨盆

▍答案A：臉部

選中這塊拼圖的人擁有慧眼識英雄的天賦，你對陌生人的第一印象非常準確，可以感知到對方是好是壞。你的脾氣沈穩、溫順，談吐收放自如卻又不油條，輕鬆贏得人心。會識人又懂得用人，讓你總是能順利完成需要多人合作的大型專案。

▍答案B：胸腔

選中這塊拼圖的人，你擁有善於發號施令的天賦，是天生的領導者來著，脾氣較大丶稍顯固執，但都是為了追求更好使然，習慣將重責大任攬在肩上，在團體中的中心人物、擅長掌控局面，個性正直且實事求是，具備激勵他人的能力，成為習慣被依賴的對象，精力好似永遠也用不完，雄心萬丈的決心能做好任何事。

▍答案C：右邊肋骨

選中這塊拼圖的人擁有擅長學習的天賦，你對任何事都能很快熟悉，腦袋靈活聰明，不過你不會因此偷懶，反而會孜孜不倦的學習，對所有事物充滿好奇心。你的脾氣較任性，一旦投入就必須專注到滿足了才肯罷休，隨著經驗累積，更能整合發揮過往所學的跨領域技能。

▍答案D：右下腹

選中這塊拼圖的人擁有療癒人心的天賦，你能輕易的感動他人，因此有心事的人都喜歡向你傾吐心事，知道你能給予他們最好的回饋，主因在於你的脾氣溫和，能顧及他人感受，加上個性從容不迫，思路清晰，當別人遇上困難，總能溫暖地伸出援手，有你這樣的好朋友絕對是上輩子修來的好緣分。

▍答案E：左下腹

選中這塊拼圖的人擁有溝通的天賦，能言善道且深諳如何表達自己心中想法，又不會傷人。你的性格爽朗大方，更懂得替對方著想，人際關係好，通常是家人、朋友的開心果，聚會中如果有你在，很難冷場。

▍答案F：骨盆

選中這塊拼圖的人擁有反省自律的天賦，天生具備自我管理與自律能力，習慣自我反省的情況下，可以輕易發現自己的缺點，較不容易犯下大錯，但也因為自我要求高，個性比較壓抑，脾氣也陰晴不定，隨時提高警覺，使心思更加纖細、敏感，對他人則較寬容，並總是能立刻找出事情的癥結點，對旁人提供有用的建議。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】