雖然杜蘭特攻下32分、11籃板，但在少了厄文這名攻防大將之下，籃網慘敗公鹿23分。(美聯社)

「字母哥」阿提托康波挾著上賽季總冠軍系列賽MVP之威，今天在開幕戰面對來勢洶洶的布魯克林大軍依舊表現出強悍攻勢，全場32分、14籃板、7助攻，率領公鹿127比104擊潰由杜蘭特坐鎮的籃網。

籃網上賽季在季後賽次輪原本已取得3比1領先優勢，眼看就能順利闖進東區決賽，沒想到卻3連敗慘遭公鹿淘汰，更難堪的是公鹿最終摘下總冠軍，讓杜蘭特為首的籃網軍團更加難堪，也埋下了復仇的種子。

休季期間籃網成功補強好幾位悍將入隊，整體實力也被評選為奪冠熱門，杜蘭特也是例行賽MVP最有利的角逐者，然而厄文拒打疫苗無法符合紐約市防疫規定，導致籃網內部動盪不安，球團最終祭出禁賽令，希望能擺平紛爭，可惜事與願違，今日之戰役依舊能看得出少了厄文而暴露出來的攻守失據缺點，只憑杜蘭特獨木難撐大廈。

尤其是第四節公鹿在字母哥、米德頓以及康諾頓等人發動猛烈攻勢下，籃網全面潰守，最終以23分之差慘敗而逃。不過，公鹿也傳來利空消息，那就是先發大將哈勒戴僅打了18分鐘就因傷退場，留下12分數據。

公鹿除了字母哥外，米德頓砍進20分、9籃板、3助攻，康諾頓貢獻20分，恩瓦拉15分、6籃板，格雷生艾倫10分、4籃板、6助攻。

復仇失敗的籃網，杜蘭特32分、11籃板、4助攻、2阻攻，哈登20分、8籃板、8助攻、2阻攻，最引以為傲的製造犯規手法在聯盟的改制下優勢全無，米爾斯21分，克萊斯頓12分、7籃板。