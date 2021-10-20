虎豹潭救援行動持續，搜救人員20日上午於現場尋獲15歲陳姓少女背包。（新北市消防局提供）

虎豹潭15歲陳姓少女遺體確認尋獲！家屬悲慟指認 仍有1人失蹤持續搜索

新北市雙溪區虎豹潭16日發生落水意外，共計2大4小遭到洪水沖走，剩下15歲陳姓少女與8歲劉姓女童仍失蹤，而20日上午9時許搜救人員先於茄苳潭下游尋獲陳女的背包，約40分鐘後於100公尺處草叢處發現一具遺體，經家屬指認，確認為陳姓少女遺體。

新北市消防局局長黃德清表示，上午8時45分，在茄苳潭下游2、300公尺處發現女童背包，所以搜救人員針對該處加強搜索，於9時49分在茄苳潭下游300公尺處左岸的草叢中發現女性學童遺體，身高約150公分，現場研判應為15歲的陳姓女學童，經家屬指認已確認身分。

黃德清表示，今天持續動員300餘人搜尋，分為14個點、13個區域進行大規模搜索，搜救的方式還會進一步討論調整，原則上每個點都重點，不過還是要經整體判斷，才能確定下午搜救的重點。

事故發生至今救援行動來到第5日，新北市消防局今日注入人力持續於落水點一路向下深度搜索，將針對13條路線與32處重點搜索水域，在落水點附近以人鍊方式加強邊坡草叢、泥濘區做地毯式搜索，並注意有無屍臭氣味，其餘點處則以4人1艇，攜帶船槳與繩索，再搭配船艇自上游往下漂浮方式搜索，針對深潭區則運用浮潛三寶下潛。

「大方自然體驗」蘇姓老師16日率領家長、學生共計31人前往新北市雙溪區的虎豹潭戶外教學，不幸遇溪水暴漲6人落水失蹤意外，截至20日中午，已尋獲2大3小遺體，目前剩下8歲劉姓女童下落不明。