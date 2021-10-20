近日一名女網友利用麥當勞App想點餐時，發現其中一品項「嫩煎鷄腿堡」的鷄竟然是鳥字邊，與一般人熟悉的隹字邊的「雞」不一樣，女網友將疑問PO上網，意外釣出一名內行人說，兩者的差異其實是雞有尾巴長短的分別，但都是同一個意思，是同字異形。根據教育部網站指出，鷄和雞同屬一字的異形，音義上並無差別。

原PO昨（19）日於臉書社團《爆系知識家》指出，晚間11點左右她打開麥當勞App，正當她在挑選想吃的餐點時，意外發現麥當勞的菜單上，含有雞的品項，都將「雞」寫成「鷄」，由於大多人習慣性使用隹字邊的「雞」，令她百思不得其解，「鳥字邊鷄，和隹字邊雞有什麼差別呢？」

麥當勞菜單的雞全都是寫「鳥字鷄」。（圖／翻攝自爆系知識家）

根據她PO出的麥當勞App截圖來看，「嫩煎鷄腿堡」的確是使用鳥字邊的鷄，而實際點開麥當勞網站查看，舉凡是「鷄」的品項，包括麥脆鷄、麥克鷄塊、酥嫩鷄等品名，一律都是鳥字邊的鷄。

疑問曝光後，上千網友紛紛加入討論，「從來沒發現」、「吃這麼久的麥當勞，都沒注意差異」、「你沒講我都沒發現」、「有鳥的鷄看起來比較好吃」、「我個人比較喜歡隹字邊的雞，感覺比較單純」、「都是雞，為什麼要搞得這麼複雜」、「我活了22年還沒發現麥當勞是這個鷄」。

留言中也有內行人點出「雞」與「鷄」的差異，其實兩個都是同一個意思，屬於同字異形，差別在於古人早期馴養雞的尾巴有長短的緣故，「隹」和「鳥」的分辨很簡單，「隹」字邊的雞是雞蹲著的樣子，所以看不到腳，且尾巴較短；而「鳥」字邊的鷄是鷄站著的樣子，因此看得到腳，尾巴也較長。

據教育部《異體字字典》，鷄和雞同屬一字的異形，音義上並無差別。另外，《中時新聞網》也到肯德基官網查看，發現菜單上則是用「雞」字，兩大速食業者巧妙錯開，也引發不少話題。