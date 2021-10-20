今年度房市928檔期推案量驚人，但同時房價節節攀升，令部分有購屋需求的民眾不禁抱持觀望心態，又深怕一不小心就錯失購入好屋的機會。從建商熱門購地行政區可窺知不動產業者看好房市前景之區域，並預期未來新建案供給處，搶先他人一步關注了解！永慶房產集團統計今年度前三季上市櫃建商於全台購地面積前十名之行政區，其中台中市烏日區、西屯區強勢搶下第一、二名，桃園市中壢市、台南市安南區其次，緊追在後的第五名為新竹縣竹北市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，建案之可開發地整合、取得往往費時不易，而建商對一區的利多利空消息又多較一般大眾敏感，從其購地狀況，可提前了解到哪些行政區的未來展望是值得期待的。台灣都市地區發展成熟，可利用開發之大面積土地相對有限，因此不少建商會著眼於重劃區或蛋白區，在未來推案開價上，也有較多空間，而吸引大量就業人口的科學園區周邊，也是建商眼中的房市高潛力區。

今年前三季上市櫃建商熱門購地區前十榜由台中市搶下最多席次，其中台中烏日、西屯即包辦了第一、二名寶座，而北屯也登上第六名，建商購地前十名榜單中，台中市就搶占三席。

台中市烏日區建商購地總面積達近9000坪奪冠、總金額約83億元，達麗建設、寶佳旗下的大華建設分別在今年四月標下烏日高鐵特區精華地，其中前者以96萬元/坪刷新區域行情新高。建商購地排名第二為台中市西屯區，購地總面積約7500坪、總金額高達約175億元，觀察此區域近一年住宅單價落在24.9萬元/坪。新竹縣竹北市是購地面積前十名行政區中唯一非六都者，前三季建商共砸15.47億元掃進總計5728坪土地，名列第五，近一年住宅單價則來到26.5萬元/坪。