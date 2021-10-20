台灣大哥大20日宣布與Google再次合作銷售Google本年度最新產品，包括最受矚目的新手機Pixel 6、Pixel 6 Pro、Nest Hub (第 2 代) 智慧螢幕，以及台灣大與Google 共同推出、全台第一的「Google 智慧家庭通話」服務。

台灣大網路門市即日開始接受預約，實體門市和線上通路myfone購物、momo購物網開放預購。Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 手機自10月28日起正式開賣，Nest Hub (第 2 代) 與「Google 智慧家庭通話」服務，將於11月18日上市。

Pixel 6 和 Pixel 6 Pro搭指定資費及送藍牙耳機 網路門市再加碼贈2000元momo幣

搭載最新 Google Tensor處理器，集速度、智慧與安全性強項於一身的 Google 原生手機Pixel 6及 Pixel 6 Pro，即日起在台灣大門市獨家開放實機體驗，讓所有粉絲搶先嘗鮮。11月30日前申辦Pixel 6或Pixel 6 Pro手機，搭配999元以上資費，贈送Google Pixel Buds A-Series藍牙耳機。

網路門市申辦1399元以上資費，加碼送2000元momo幣。搭購任一項5G資費的用戶，能再享獨家myVideo豪華月租前12個月免費，盡情觀看科幻新作《2049》、《四樓的天堂》等熱門台劇。

此外，Pixel 6系列用戶可以獲得Google提供的3個月YouTube Premium 和 Google One 100 GB免費試用方案。

用戶到台灣大myfone購物預購Pixel 6 和 Pixel 6 Pro，即享Pixel Buds A-Series藍牙耳機加價購，或是免費獲得價值2618元的豪華配件組，如果以舊機換新機，最高可再獲得4540元回饋。10月31日前在myfone購物累積消費6600元，還有機會帶走Gogoro機車。

Google今年推出Pixel 6與Pixel 6 Pro兩款新手機，均首度搭載Google Tensor，其內建安全核心的處理器，可和新一代Titan M2TM安全防護晶片搭配運作，運算效能提升，並可自動透過安全中心進行安全性檢查，杜絕惡意軟體攻擊，同時還提供至少5年的安全性更新服務，強化用戶資安防護。

Pixel 6採用6.4吋FHD+螢幕，顏色有風暴黑、海沫色及珊瑚粉。旗艦款的Pixel 6 Pro則配備6.7吋 FHD+螢幕，支援120Hz更新率，瀏覽畫面及玩遊戲更順暢，電池容量5003 mAh，可支援長時間使用。相機效能依舊相當強大，前鏡頭為1110萬畫素，主鏡頭則是5000萬畫素廣角，加上4800萬畫素長焦及1200萬畫素超廣角鏡頭，適合拍高畫質照片和影片。機身顏色則有風暴黑、雲霧白、陽光黃。

Pixel 6與Pixel 6 Pro分別推出 128GB 及 256GB 的容量選項，Pixel 6 售價為新台幣18990 元（128GB）、21990元（256GB）；Pixel 6 Pro 售價為26990元（128GB）、29990元（256GB）。

Nest Hub (第 2 代)智慧螢幕，及台灣大精心研發、串接Google Nest系列智慧音箱的「Google 智慧家庭通話」服務，即日起同步開放預購和預約。

台灣大為Nest系列智慧音箱的電信業獨家通路，2019年起開賣，至今銷量已突破33萬台，家戶滲透率達到3.7%，助攻用戶升級智慧家庭。

全新的 Nest Hub (第 2 代)智慧螢幕，延續前一代配備7吋智慧螢幕的特色，除了能利用聲控來操作智慧家庭裝置、播放串流音樂，更可透過觸控來啟動智慧家庭裝置，同時享受追劇的快感，其中台灣大myVideo與MyMusic皆是獨家合作的本土影音串流服務。此外Nest Hub (第 2 代)搭載Soil感應器，提供睡眠感應功能，幫助使用者追蹤自己的睡眠時間和狀態，協助了解用戶睡眠品質。

Nest Hub (第 2 代)售價為3180元，預購限時優惠加送台灣大智慧家庭升級組，包含智慧插座Lite及智慧溫溼度感應器，並贈送MyMusic 3個月、myVideo 1個月免費體驗。

台灣大團隊發揮電信創新實力，耗時1年半時間開發、建置新世代網路通話技術，在今年和Google合作推出「Google 智慧家庭通話」服務。台灣大成為台灣第一家、同時是亞洲第一家真正提供透過智慧音箱撥打電話的電信商。

用戶申辦台灣大「Google 智慧家庭通話」服務，就能擁有一組070網路電話門號，將該門號與Google Nest智慧音箱綁定，音箱即可升級為電話，只要保持WiFi連網狀態，即可不受區域限制，進行通話。用戶透過聲控撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070門號等，也可以接聽電話，舉凡電話點餐、叫車都難不倒，當遭遇人身安全等緊急事件，不方便打電話時，還可啟動音箱撥打119專線。「Google 智慧家庭通話」服務即日起開放預約，並於11月18日起和 Nest Hub (第 2 代)同步開賣。