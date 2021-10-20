藝人張鳳書集結1年多來，陪伴爸爸走過治療路的經驗談，出書《高效率癌症照顧心法》，25日將在中醫大新竹附醫舉行新書座談會，分享5大安心祕訣，以抗癌身心復健力及飲食營養關鍵力，讓癌友心情佳、營養優、體能強，逐步展開癌後新人生。

中醫大新竹附醫院長陳自諒表示，該院成立癌症中心並引進第四代達文西機器手臂，提供更優質醫療設備，守護鄉親健康，希望透過這場座談會，能鼓勵癌症病患和家屬。想參加的民眾可上https：／／reurl.cc／aNaA9G報名。

陳自諒表示，大腸直腸癌最常見的症狀，包含排便習慣改變，血便，持續性的腹部不適，不明原因的疲倦，不明原因的體重減輕等，並有八大危險族群。

包括，60歲以上老年，大腸癌或大腸息肉病史，發炎性腸道疾病史，家族性遺傳疾病或大腸直腸癌家族史，不健康的飲食或生活型態，糖尿病或肥胖，吸菸或是飲酒過量，曾接受過腹部或骨盆腔放射線治療。

陳自諒建議避免常食用高油脂、精緻加工與醃製等食品相關。另外，國民健康署利用菸品健康捐，補助50到74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，假如糞便潛血檢查呈現陽性，代表腸道中可能有出血現象，就要做大腸鏡檢查，早期發現早期治療，可降低至少2成致死率。

張鳳書將分享5大安心秘訣，給癌症病友和家屬，首先要清楚知道癌症不是不治之症，其次罹癌要尋求專業協助，三為家人之間要合一，核心成員更要同心同調，四是選擇現代醫療，不尋求偏方，五為知識就是力量，打敗因無知造成的恐懼。