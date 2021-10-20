台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，今日陳柏惟遭爆又說謊，「聘任親哥擔任公費助理」，質疑明明是獨生子，怎會憑空多出了一個哥哥。不過，遭點名是陳柏惟親哥者，其實是他堂哥，而照片曝光後也讓網友直呼「根本替身」。
有PTT鄉民今（20）日以「陳柏惟又說謊 聘任親哥擔任公費助理」為題發文，指陳柏惟曾向公督盟保證，所聘任的公費助理中無三等親之內的親屬，該網友並指控「事實上陳柏惟聘任親哥陳玄曄擔任服務處特助」。
陳柏惟團隊執行長李雨蓁則透過臉書強調，選前就承諾「一人當選，全黨服務」，表示陳玄曄並非立法院公費助理，是黨職助理，而他是陳柏惟的堂哥，不算三等親；並感謝這位一直放黑函帳號，讓他們證實真的有兌現選前的承諾，就算陳柏惟和黨財務再吃緊，服務的心意也不打折。
但此爆料已引發不少討論，網友表示「為什麼愛說謊？這咖就乖乖等著被罷免吧」、「太誇張了」、「哪次不說謊的，這咖繼續自爆，加油起來」。而堂哥陳玄曄照片曝光後，也讓不少網友直呼「太像了」、「眼神超像」、「這個當分身都沒人會發現」。
文章來源：PTT
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