美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard）失火案的最新調查報告出爐

一份美國海軍報告歸納，2020年7月導致兩棲攻擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard，LHD-6）狂燒4天艦身嚴重毀損，並造成艦上40人，還有23名平民受傷的，不僅是縱火嫌犯，還有包括5位將領在內的36名官兵。

據BBC新聞網和美聯社19日報導，20歲的海軍新兵梅斯（Ryan Sawyer Mays）因仇恨指揮官縱火，如今已被控告，但超過400頁的新報告顯示，真正導致火勢迅速一發不可收拾的，其實是缺乏反應。

負責監督調查的第3艦隊司令康恩（Scott D. Conn）說，儘管火勢是因為縱火而起，但這艘兩棲攻擊艦會折損，卻是因為無能滅火。報告指出，大火開始前幾分鐘，艦上官兵就犯了好些錯誤。他們發現起火後，竟然長達10分鐘都沒有示警，也沒有啟動消防泡沫系統。

報告說，艦上訓練、協調，火災準備，設備維護和整體指揮控管都普遍有疏失，以致準備不足的人員採取缺乏效率的滅火反應。

此外，報告痛批艦上指揮官監督不力，並說主要的消防泡沫系統沒啟用，是因為缺乏適當維護，加上艦上人員不知道如何使用。報告說，艦上狀況混亂，可燃物四處堆放，散落又儲存不當。它甚至指出，維護報告是偽造的，艦上有87%的消防站設備有問題，或根本沒經過檢查。

而艦上人員發現失火後，長達10分鐘都沒有鳴鐘警示，錯失這關鍵時刻，導致救火行動延誤。

「好人理查」號是以富蘭克林（Benjamin Franklin）的法文筆名「Bon Homme Richard（好人理查）」命名，經過改裝後，成為美國海軍中少數能起降F-35戰機的兩棲攻擊艦。這使它得以執行空中攻擊任務，而它首度搭載F-35出任務是在2018年。華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員柯拉克（Bryan Clark）指出，當美國的注意力集中在太平洋時，卻少了1艘少數能充當航母使用的平台。