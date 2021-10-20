美國總統拜登、中國國家主席習近平計畫年底前舉行線上峰會，國安局長陳明通上午在立院指出，根據國安局情蒐、情研，不會出現「第四公報」。他並強調，美國對台灣的態度是「安全戰略上很清晰，但政治議題上還是一貫模糊」。

立法院外交及國防委員會今日邀請陳明通進行國安局的專案報告並備質詢。陳明通並在答覆藍委江啟臣質詢時，作了上述表示。

江啟臣問，「美國對台灣的戰略模糊策略是否改變？」陳明通說，美國對台在「安全戰略清晰，政治議題模糊」，如3艘航母過來，就是戰略清晰。江啟臣詢問，這是台灣的解讀還是美方明確的態度，陳明通指出，美方一直公開提到對台灣安全的支持，堅若磐石。

至於陸委會主委邱太三指「兩岸是準戰爭狀態」，後又修正是準戰爭布局，立委問陳明通目前兩岸的狀態是什麼？政府有無定調，是否為「準戰爭」狀態？陳明通則強調，「我不用這名詞，但尊重邱太三的看法。」