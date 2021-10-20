環保署署長張子敬在今天業務報告時指出，擬將「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」，並將納入國家長期減量目標、提升候候治理、推動碳定價、強化氣候變遷調適等，預計本月預告，至於減碳路徑，他說，目前由行政院能源及減碳辦公室主導，不會同時公布。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告，張子敬受訪時表示，氣候變遷因應法中將把2050的淨零碳排的目標納入其中。