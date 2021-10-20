環保署月底公布氣候法草案 減碳路徑將由行政院主導 14:052021/10/20 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署署長張子敬在今天業務報告時指出，擬將「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」，並將納入國家長期減量目標、提升候候治理、推動碳定價、強化氣候變遷調適等，預計本月預告，至於減碳路徑，他說，目前由行政院能源及減碳辦公室主導，不會同時公布。 立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告，張子敬受訪時表示，氣候變遷因應法中將把2050的淨零碳排的目標納入其中。 鼓勵包租代管 北市率先全國通過地價稅、房屋稅減徵優惠 神力女超人許淑華 將代表國民黨選南投縣長 #環保署 #減碳 #路徑 #主導 #張子敬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 非金融商品 台灣初期不發展碳交易 04:102021/10/19 財經要聞 全球氣候投資成長 減速 04:102021/10/20 全球財經 美祭補貼 Chromebook現急單 04:102021/10/20 財經要聞 英國將燃油危機怪罪大陸 陸駐英大使：英自身原因 11:122021/10/20 兩岸 減碳排 窮國要富國再給上兆美元 04:102021/10/20 全球財經 電動車免貨物稅 展延四年有譜 04:102021/10/20 金融．稅務 外送叫車平台加入減碳行列 04:102021/10/20 時尚消費 議員批用電大戶台積電用中火燃煤的電 環保局應提出減碳計畫 16:152021/10/19 生活 亂流也澆不熄 散戶台股投資意願連17月正數 09:462021/10/20 財經 美科技股報喜台股來電 04:102021/10/20 財經要聞 實現減碳目標 窮國籲富國資助數兆美元 22:012021/10/19 財經 生活熱門新聞 美研究：接種BNT、莫德納抗體急飆後也急降「這款疫苗」較穩定 - 生活 「雞和鷄有差異？」麥當勞用鳥字邊她驚呆 教育部給答案 - 生活 4境外移入3人突破性感染 接種疫苗廠牌曝光 - 生活 好市多必買神物漲價了 小資女曝1招在超商買更便宜 - 生活 「今年冬天會很冷」 專家示警：要特別注意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。