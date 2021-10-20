2021新竹縣客家藝術節《水圳．共下來尞》23日在竹北東興圳景觀公園公26、公27隆重登場，一整天有20多個表演團體輪流演出，還有親子劇團、晒福菜、柿餅裝置藝術及行動書車等復刻古早客庄文化，歡迎民眾自備野餐墊前來席地欣賞，感受客庄文化獨特魅力和風情。

新竹縣長楊文科表示，為推廣客家文化與傳統表演藝術，縣府舉辦多年新竹縣客家藝術節，結合傳統客家戲曲巡迴到各鄉鎮市演出，逐漸地成為竹縣重要的文化活動，今年特別選在甫完工的東興圳景觀公園辦理。

演出分為客家八音大匯演、大樹下音樂會、水中央音樂會及戲在角落四大活動，邀請到七個不同的客家八音表演團隊大陣仗演出「大開門」，拉開一整天精彩的活動，歡迎鄉親「共下來尞（客語，來玩之意」」，角落遇見客家!

文化局長李安妤表示，23日9時首先登場的是「客家八音大匯演」，邀請竹縣6團與來自美濃客家八音團，進行「八音拚場」，將重現早期八音班刺激的節目表演「堵班」，八音團互相較勁「拼噠」，比拼嗩吶。

下午1時開始，安排傳統表演藝術三腳採茶戲演出，客家方口獅及新瓦屋花鼓隊踩街等，帶領民眾認識在地無形文化資產，並回味傳統節慶的熱鬧氛圍。

「大樹下音樂會」和「水中央音樂會」，分別在公26、公27兩區均設置與地景融入的舞台區，安排在地優質傑出演藝團隊演出傳統客家山歌、國樂、管樂、弦樂重奏及時下流行客家創新音樂，呈現客家傳統與現代音樂的碰撞。

在公園溜滑梯旁的「戲在角落」，由玉米雞劇團帶來「胖胖的神燈精靈」，並規畫人文歷史走讀導覽及水圳生態的解說活動，讓民眾認識東興圳的過去與現在。除了23日東興圳一整天精彩活動外，今年客家藝術節規畫12場統客家戲曲下鄉，歡迎民眾踴躍欣賞。