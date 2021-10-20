花蓮縣原住民族聯合豐年節延至下月19至21日辦理，今年主題「一曲愛海洋」，近25組原民藝文團體將在3天輪番演出。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今年受疫情影響，花蓮縣多項暑期熱門活動均延期辦理，其中最能展現原住民樂舞文化的「原住民族聯合豐年節」延至下月19至21日辦理。原民處表示，今年主題為「一曲愛海洋」，近25組原民藝文團體將在3天輪番演出，讓遊客沈浸在原住民族特有文化，不過歷年最受歡迎的「千人共舞」，屆時將視中央流行疫情指揮中心最新指引決定是否辦理。

原民處長陳建村表示，今年豐年節主題和大會舞歌名均為「一曲愛海洋」，歌曲作詞作曲者是來自豐濱鄉港口部落的吳耀福老師，「一曲」有2個意義，它是一首愛海洋的歌，再來似中文「一起」口音，原住民朋友們常會說成「一曲」，形成另類幽默風趣的口音，這首歌除象徵愛海洋的環保精神外，同時也體現出原住民族靠山吃山、靠海吃海的知足常樂及感謝天地的慢活精神。

陳建村說，3天晚上，除花蓮在地樂舞團隊，此次還邀請台東旮亙樂團、屏東獅子鄉Supaw青年會、及全國具代表性的原住民族樂舞團隊等25組表演團隊陸續登場，會場周邊也會有各部落擺設的農特產、手工藝及原住民風味美食等攤位。

廣受歡迎的「千人共舞」是否如期辦理，陳坦言，二級警戒延長至11月2日，不管未來是否降級、放寬指引，活動仍會以最嚴格的防疫措施執行，如量體溫、酒精消毒、配戴口罩等，相信在疫情逐漸穩定趨緩的狀態下，應該可以辦理「千人共舞」，不過仍會視中央指引決定，屆時若確定辦理，民眾跳舞前，亦會要求手部再消毒一次。

此外，花蓮原住民族聯合豐年節今年辦理期程和原住民族部落豐年祭有些許差異，陳建村解釋，聯合豐年節是花蓮最具指標性的原住民樂舞文化活動，並非部落傳統祭典，辦理目的主要為提供原住民族一個展現樂舞的平台；延期至11月的原因在於，今年5月至8月受疫情影響，花蓮百業蕭條，如今疫情趨緩，希望能搭上順風車，用具指標性活動，振興花蓮觀光產業。