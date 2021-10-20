台新銀行Richart Life生活金融生態圈獲財訊雙周刊與資誠聯合會計師事務所舉辦的2021財訊金融獎FinTech創新應用獎的「最佳金融科技銀行」優質獎，數位金融優質的產品服務，同時獲消費者金融品牌獎「最佳本國銀行推薦」、「最佳本國銀行數位銀行」優質獎。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart自2016年上市以來，憑藉著最直覺化和貼心的使用者介面，秉持全線上操作和用戶需求導向的設計理念，持續推出創新數位產品。像是銅板投資、小額信貸等，Richart都是根據客戶的許願而逐一實現，透過敏捷式開發，打造了目前台灣最多人使用也最多人推薦的數位銀行。

延續金融服務創新，台新再於2020年8月推出Richart Life，持續運用FinTech提出創新服務並跨足生活場景。包國儀指出，包含透過API介接商戶推出專屬服務，並推出專屬的商城Richart Mart，讓客戶可以在單一APP上滿足生活所需。今年更推出銀行業首見的體驗會員制度，讓Richart Life的生活服務得以觸及全臺灣2300萬民眾，實現普惠金融願景。

且推出以來運用大數據分析，瞭解客戶的使用足跡，逐步優化APP的使用者介面，提升使用者體驗，並運用區塊鏈技術整合台新行內的多種點數，民眾可在Richart Life上一目瞭然所擁有的點數。

Richart Life持續推出貼近民眾生活且創新的服務，推出已久的咖啡跨店寄杯服務，一直是高人氣熱門商品。包國儀強調，最近更進一步推出購買咖啡後，可透過通訊軟體轉贈的功能，讓民眾在疫情距離下，仍能透過轉贈咖啡拉近彼此的心。近期也為時下熱門議題振興券推出專屬生活icon，民眾可在APP上查詢自己的振興券回饋及數位綁定標章，也可找到台新推出的各式振興加碼活動。