新北市虎豹潭16日發生6人落水失蹤已尋獲2大3小，今（20）日搜救任務進入第5天，上午8時45分，搜救人員先在茄苳潭下游200公尺處尋獲陳姓女學童背包，接著於9時49分，在距離背包100公尺處尋獲1具女性遺體，打撈上岸後送往北市萬芳醫院，經家屬到場確認為15歲陳姓女學童。

新北市長侯友宜中午再度至前進指揮所了解搜救進度，侯友宜表示，案發到現在已經第5天，還是不斷進行搜救，今天上午尋獲1位女童，送到醫院後中午已由家屬確認是15歲的陳姓女學童，找到的地點在距離案發處下游約10公里的茄苳潭，被沖到河岸邊草叢，為了擴大搜索，會派遣更多警消人員前往搜索草叢高處，希望及早找到最後一位失蹤的劉姓女童。

侯友宜說，因為今天找到女學童的地點已距離案發處10公里遠，所以搜救勤務會重新規畫，原有幾個搜索段因水色已經非常清楚，搜索較沒問題，有問題的4個迴流點會重兵搜索，包括水面底下及兩邊草叢，尤其沿線退水較多的地方特別重要，會重新調整部隊，趕快找到劉姓女童。