新北一名男子阿強（化名）於2018年與越南籍女子共結連理，豈料，快樂不過2年，妻子在一次出門上班後就再也沒回家，前往妻子的公司也遍尋不著，阿強苦守空房1年半的時間，於日前向法院訴請離婚。新北地院審結，准許阿強離婚。

判決書指出，阿強主張於2018年6月與越南籍妻子結婚，同年10月前往結婚登記，兩人定居於新北市，沒想到才開心度過2年婚姻生活，妻子在2020年2月某日出門上班，就再也沒回來過，跑去妻子公司也沒找到人，就這樣過了一年半，他沒辦法繼續等下去，遂向法院訴請離婚。

阿強的哥哥證稱，他與弟弟、弟媳同住屋簷，弟媳消失該日一如往常地出門上班，無任何異樣，並說，「我不知道他離家的原因，離家後沒有給任何消息，也沒有打電話回家。」

新北地院審理時，阿強的妻子並未到庭，也無提出書狀說明，法官認為，阿強與妻子已分居1年以上，夫妻關係名存實亡，且女方先行選擇離家居住並拒絕聯繫，而男方亦無繼續經營關係的念頭，判准兩人離婚。全案可上訴。