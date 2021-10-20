近來警方常接獲民眾報案，指稱來路不明的網路訊息要「報好康」，警方呼籲當心受騙！85歲的賴姓老翁日前到台新銀行民權分行欲匯款30萬元投資，張姓行員機警詢問投資相關訊息，卻一問三不知，立即報警協助，所幸員警獲報趕抵現場成功阻詐，守住老翁老本。

據警方了解，老翁平日獨居生活，最近收到1封推薦投資的簡訊，點擊連結後邀請加入一個LINE群組，並接到帳號「娜娜」的女網友來電，說明只要3個月的時間，按照群組內「老師」的指示操作基金，即可獲利翻倍。

賴姓老翁因疫情期間宅在家太久，想「加減賺」的心態愈趨強烈，賴向「娜娜」表示自己年紀大，有點老花眼，親自操作恐有難度，於是對方提供1個私人帳戶，並要賴匯入30萬元作為投資基金，將會代為操作，一度信以為真、躍躍欲試。

員警聽完賴姓老翁形容，立刻發現這是詐騙集團「假投資真詐騙」伎倆，老翁起初認為員警想阻止他賺錢的好機會，不願相信對方會欺騙他，堅稱自己是自願提議請對方代為操作，沒有被逼迫，直到行員與員警輪番勸說「錢沒有那麼好賺」，讓他了解這是詐騙陷阱，老翁這才打消匯款念頭。

台中市警第二分局長陳家銘表示，民眾投資應循合法管道，標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等話術應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，若仍有疑問，請撥打165反詐騙專線查證，以免蒙受損失。