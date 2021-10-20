鹿港鎮鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區，成功大學退休教授施懿琳特捐贈出由她主編的「全臺詩」以及其個人著作， 20日舉行捐贈儀式，深受藝文界矚目。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮長許志宏為推動鹿港文化軟實力，鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區，專門收藏有關鹿港的書籍文獻，希望讓在外遊子返鄉尋源溯根時，能夠有資料可循。另外，還規劃「跟著作家小旅行」以及藝文講座等相關活動，在古色古香的特色中再加上一項「書香」。

鹿港鎮立圖書館成立「鹿港學」專區，鹿港的成功大學退休教授施懿琳特捐贈出由她主編的「全臺詩」65冊，以及其個人著作、編著作品《清代台灣詩所反映的漢人社會》、《彰化縣文學發展史》（與楊翠合著）、《吳新榮傳》等共103冊給鹿港圖書館，20日舉行捐贈儀式，深受藝文界矚目。

贈書中還有施懿琳的父親施純夫的攝影專輯。施純夫老師是鹿港很有名的攝影家，尤其以拍荷花著稱，施懿琳教授出身鹿港書香世家，也是研究台灣古典文學、詩學的專家，尤其對許多鹿港從清代到民初的文人與漢學家，都有深入的研究。她所主持並參與之《全臺詩》計畫有系統以年代、以地域建立臺灣古典詩書寫系譜，對文學貢獻卓著，並獲得第21屆磺溪文學獎特別貢獻獎，鹿港圖書館因她的贈書而備感榮耀。

施懿琳表示，捐贈是投身文學研究以來30多年所編所寫著作，鹿港現在是台灣閃亮明星，假日遊客滿滿，車水馬龍，古蹟美食工藝都深受歡迎，感動鎮長許志宏能把眼光關注到文學與文化層面，推動鹿港文化紮根的工作，很有意義也很重要。

許志宏指出，鎮公所並於10月23日〈週六〉上午10時在圖書館舉行「文藝歸鄉40週年 鹿港學風華再現」活動，邀請出身於鹿港的學者作家返鄉共研如何充實鹿港之文化建設，以期擴充鹿港軟實力，希望豐富圖書館的館藏，特別是有關鹿港的各項書籍或文獻史料。

23日活動的作家學者包括施懿琳教授、蔡志展教授、施並錫教授、趙守博先生、作家心岱、李昂、鄭如晴、蔡崇熙、王康壽、丁志達、丁志申、李奕興、尤秋玲、施清元等。時至今日，鹿港作家在文壇之地位仍然可觀。