邵雨薇劇中有激動崩潰的哭戲。（Netflix提供）

王柏傑（左起）、邵雨薇和白潤音劇中有動人心弦的戲。（Netflix提供）

王柏傑、邵雨薇在《比悲傷更悲傷的故事》影集版有平行愛情主線：霸道主管與單親媽媽的職場戀曲。導演謝沛如認為，安安與柏翰正代表成熟大人的戀愛，兩人從戲裡到戲外的互動氛圍，溫馨甜蜜又充滿調皮趣味。

這條故事線除了男女主角火花浪漫，最大亮點還有天才童星白潤音飾演安安兒子可樂，因為身懷隱疾的可樂當起邱比特在兩人中間穿針引線，讓這段動人故事交織愛情與親情，既動人心弦又催人熱淚。

導演謝沛如讚賞邵雨薇年輕竟很懂詮釋10歲孩子單親媽媽的心， 邵雨薇認為安安一個人撫養孩子很偉大，「很辛苦的全職媽媽，晚上還打工兼職，為了要把全部的愛給兒子。」

導演讚賞王柏傑演活內心溫暖的傲嬌主管，王柏傑認同柏瀚確實面惡心善，「社會很多這種人，內心善良，喜歡小孩跟狗卻怕被說『很娘』，怕受傷而武裝自己，用言語展現自己很厲害。」

王柏傑與邵雨薇合作過程充滿趣味，例如王柏傑不想劇中自彈自唱還設計卲雨薇獻唱主題曲，美其名「我們要造福她的粉絲大飽耳福。」邵雨薇嬌嗔告狀：「他個性天秤偏處女，我是處女偏天秤，所以我們有某些地方蠻像～～除了他會講一些很欠揍的話，他的程度到哪？我覺得大家自行想像，他真的就是非常欠揍的一個人。」柏傑忙喊冤，他說就因為柏瀚「外顯機車個性，我會在拍攝現場臨機創造一些批評人的台詞。」

這條感人故事線讓演員們在拍攝時落下無數淚水，王柏傑最佩服邵雨薇，「哭戲有很多種，有人用技術，雨薇靠感覺，很自然。」其中最精采最讓觀眾揪心當屬醫院的哭戲，「這場戲安安大崩潰，其實柏翰也難過，但不想讓自己看起來太脆弱，強忍情緒把安安抱離病房。」

這場很感人有小插曲，「由於雨薇情緒很激動，我很怕碰到不該碰的地方，好幾次只能從上面架著她脖子，但是她一直叫，覺得我快把她勒死，但我也不能抱其他地方啊。那怎辦呢？只好請妳委屈一點。」