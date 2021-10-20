近日，自然指數（Nature Index）網站更新了2021年自然指數排名（統計時段為2020年6月1日—2021年5月31日）。最新自然指數排名中，北京大學位居大陸大學第1、全球大學排名位居第4，中國科學院大學排名大陸大學第2、全球大學第7，中國科學技術大學位居大陸大學第3、全球大學第8位。

自然指數（Nature Index）排名進入大陸大學前十名包括：北京大學、中國科學院大學、中國科學技術大學、南京大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學、中山大學、南開大學。

此外，南方科技大學、四川大學、武漢大學則進入了全球大學前50位

自然指數（Nature Index）於2014年11月首次發布，是自然科研的一個資料庫，主要跟蹤機構和國家的科研產出，根據在領先期刊（《自然》系列、《科學》《細胞》等82種自然科學類期刊）發表的論文及其數量，對機構和國家進行排名，在整體排名下還有四個分支領域排名，包括物理學、化學、地球科學、生命科學，是在國際上最具影響力的研究型學術期刊上發表論文數量的數據庫。目前，自然指數已發展成為國際公認的能夠衡量機構、國家和地區在自然科學領域的高質量研究產出與合作情況的重要指標，在全球範圍內有較大影響力。