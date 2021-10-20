交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心都審已獲委員會審查通過，新建工程預計今年底上網招標，2022年初動工，2024年完工。（盧金足攝）

台中市府推動「北水湳、南烏日」雙核心轉運中心，預算和規格設計遭質疑，市議員陳淑華20日質詢時抨擊，水湳轉運中心沒有執行為何要追加8億？預算從去年25億暴增至39億，與林佳龍任內40億預算相當，是否不願執行前市長林佳龍規畫浪費3年。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心都審已獲委員會審查通過，新建工程預計今年底上網招標，2022年初動工，2024年完工。

陳淑華表示，水湳轉運中心規畫的量體縮水成6成，從地上7層、地下4層減少成地上4層、地下3層，停車位也從955席減少成614席，機車位從1599席減少成1253席，國道月台從78席縮水至42席，符不符合需求，而且經費高達39億元，為何會縮水6成？

陳淑華說，前台中市長胡志強任內最後一年任期，編預算要蓋鐵皮屋的臨時簡易轉運站，打算未來再另外編列預算興建正式轉運站，前市長林佳龍上任後，決定跳過臨時轉運站，直接辦理正式轉運站的規畫，並於任期後期提出，預算將近40億。

她不滿，盧秀燕上任後又將林佳龍規畫案擱置，直到去年在她質詢後，才承諾要提出一個預算25億的規畫案，今年交通局在沒有向議會說明的情況下，預算突然暴增至39億，興建量體縮至6成，造成預算暴增，讓台中的交通建設停滯。

交通局指出，原本水湳轉運中心採兩階段式開發，第一階段規劃興建地上2層、地下3層，提供20席國道客運月台，並預留可興建至 4 層樓結構，保留開發彈性。2021年初考量預留結構會有工程界面銜接問題，後續也將衍生額外的費用，故調整為一次興建到位。

目前設計方案為地上4層、地下3層，可提供 42 席國道客運月台的轉運站，提供台中往北及中繼的國道客運服務。市區公車月台數則維持與106年規畫同，皆為12席月台，滿足民眾轉乘需求。

葉昭甫說，總經費有所差異，水湳轉運中心設計方案為地上4層樓、地下3層樓，總樓地板面積約2萬5650坪，建築規模相較去年編列預算時，增加2層樓，增加約8500坪樓板面積，但因受到疫情及原物料上漲影響，近期公共工程營建成本上揚，考量市場行情並避免影響工程進度及品質，水湳轉運中心總經費預估需39億元。

葉昭甫指出，水湳轉運中心結構已預留大客車專用道銜接國道1號空間，因該專用道須跨越台74線，未來將持續與中央協調，完工後可減少國道客運進入平面道路的影響，並提升國道客運進出效率。