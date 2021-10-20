搜救人員今持續投入大量人力全面搜索。（圖／新北市消防局提供）

新北市雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成參加「大自然體驗營」31名團員中，4大2小過河時被洪水沖走失蹤，經搜救人員事發後連日搜尋，繼17日找到2大2小遺體後，今天也找到15歲陳姓少女，目前還有8歲劉姓女童未尋獲，搜救人員除了出動水下攝影機持續積極搜索，新北市長侯友宜也指示消防局出動搜救犬加入搜索行列。

搜救人員目前已尋獲落水5人遺體，為45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓男子等4人，與今天在茄苳潭下游300公尺處草叢附近找到的15歲陳姓女學生，目前只剩下16日生日當天遇難的8歲劉姓女童仍失蹤。

搜救隊員在今天搜索的簡報說明中提到，今天會出動水下攝影機至「下游處」的水面，並往不易到達之處搜尋。

市長侯友宜表示，今天找到陳姓少女遺體的地點，約距離落水處「梳子壩」10公里，目前水位已退，會加派人力於沿岸及草叢搜救，且由於少女遺體是在草叢尋獲，會指示消防局出動搜救犬加入搜索。

新北市消防局指出，本日搜救共計動員380人、18艘船艇，搜索區域從雙溪梳子壩至坪林虎寮潭，總共有14個點、13條搜救路線、32處重點搜救區，搜索策略採空巡、岸巡、船巡及水面下潛，進行水陸空全面搜尋。

新北市消防局局長黃德清表示，上午8時45分，在茄苳潭下游2、300公尺處發現女童背包，所以搜救人員針對該處加強搜索，於9時49分在茄苳潭下游300公尺處左岸的草叢中發現女性學童遺體，身高約150公分，現場研判應為15歲的陳姓女學童，經家屬指認已確認身分。

事故發生至今救援行動來到第5日，新北市消防局今日注入人力持續於落水點一路向下深度搜索，將針對13條路線與32處重點搜索水域，在落水點附近以人鍊方式加強邊坡草叢、泥濘區做地毯式搜索，並注意有無屍臭氣味，其餘點處則以4人1艇，攜帶船槳與繩索，再搭配船艇自上游往下漂浮方式搜索，針對深潭區則運用浮潛三寶下潛。