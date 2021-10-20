台南市虱目魚每年9月到11月為盛產期，銷往美國的約21公噸虱目魚加工品，20日在學甲鮮饌公司裝櫃。（張毓翎攝）

銷往美國的約21公噸虱目魚加工品，20日在學甲鮮饌公司裝櫃。（張毓翎攝）

台南市虱目魚每年9月到11月為盛產期，銷往美國的約21公噸虱目魚加工品，20日在學甲鮮饌公司裝櫃，有別以往外銷多為整尾冷凍出貨，這次為精緻化分切的虱目魚肚等加工商品，出口價值提升，成功拓展新市場。

台南市政府農業局漁業科長吳國霖表示，今年整體放養量減少1成，目前池邊價每台斤40元，較去年同期35元，上漲5元，且今年1月到9月出口量相較去年同期成長約1成，外銷出口已逐漸擺脫疫情影響，預計接下來產季可望再攀升，看好產業後市看好。

台南虱目魚養殖面積、產量位居全台之冠，比例占整體的50％。以前台灣外銷的虱目魚多為整尾冷凍出貨，價格低廉，而價位較高的虱目魚加工品，這次成功打入美國市場；20日裝櫃儀式上，台南市長黃偉哲、漁業署副署長林國平、市議員謝財旺、蔡秋蘭、方一峰、蔡蘇秋金等人等人到場祝賀。

黃偉哲說，虱目魚有「牛奶魚」之稱，營養價值很高，但它卻非常平價實惠，過去台南虱目魚出口到東南亞、大陸或中東，而這次是運到美國東岸，非常不容易，既克服長途運輸，當地消費市場也能接受，希望有更多的台南虱目魚銷往世界各地，讓國人感受到這是台灣之光。

鮮饌公司總經理洪志民提到，本次買主訂購滿滿40呎貨櫃，總計1400箱，總重21公噸，包含虱目魚肚、整尾除刺產品等，貨櫃預計12月初抵達美國，屆時將直送大賣場上架銷售。