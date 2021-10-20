李亦捷在《2049》和陳漢典是關係失和的夫妻。（瀚草影視提供）

李亦捷在《2049》懷疑陳漢典。（瀚草影視提供）

張永正和曹蘭飾演陳漢典的父母。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》上周末在台視、myVideo首播，陳漢典因在劇中和小姨子深夜飲酒暢談陷入「渣男」疑慮，李亦捷以為陳漢典每日出入旅館是有了外遇對象，變身「跟蹤狂」緊盯，這每一個女人都曾懷疑老公出軌的「內心小劇場」，引起女性網友共鳴。

李亦捷表示曾和角色有些相似，「內心有很多小劇場」。她説這些「為你好」有可能會變成對方的壓力，自己在感情中也會盡量避免。影評人也給予《2049》高度肯定：「像是在不同年齡時期的心境轉變，或者夫妻之間的相處溝通，都引發觀眾反思。」

陳漢典和李亦捷在《2049》飾演一對怨偶，男方不但面臨事業危機，連婚姻也出現裂痕，陳漢典還因在劇中和小姨子深夜飲酒暢談陷入「渣男」疑慮，他大方表示，如果因這個角色被觀眾討厭也不在意，反倒認為是演技被肯定，「我願意當渣男代表！」還直呼：「希望被女性觀眾蛋洗。」

不過他沉默寡言的頹廢型男形象意外受好評，網友稱如小勞勃道尼，他在劇中用「摸頭殺、做早餐」流露對老婆李亦捷的寵愛，儘管不擅言詞，但滿滿的「儀式感」讓角色帥度大增，他表示自己私下雖然不在意這些行為，但如果另一半要求就會做到，笑言：「我可塑性很高，Cosplay都可以！」

李亦捷在《2049》使用未來科技「讀心裝置」嘗試看透陳漢典，未料卻被對方看穿更引起反感。這對夫妻雖然深愛彼此，卻因缺乏溝通而讓彼此距離越來越遠，女性網友直指正如現實生活中的婚姻關係，必須能看清楚問題主因，才能對症下藥，「讀心裝置」接著又會引起哪些「副作用」，亦或是成為兩人之間的良藥，也成為該劇看點之一，影評人給予該劇高度肯定：「是一部讓人看得毫無負擔的台劇！」

還有觀眾發現首播彩蛋，35年前家喻戶曉的台灣綜藝節目《連環泡》班底曹蘭和「歪哥」張永正再度合體飾演陳漢典父母，陳漢典表示知道選角後超級驚喜，演出時都帶著粉絲心情看著兩位喜劇前輩，「他們是我小時候的偶像，竟然演我爸媽」。

他也把握機會聊起過去節目的製作過程。曹蘭和歪哥在劇中徹底發揮喜劇功力，飾演一對「相愛相殺」的夫婦，一家人吃飯時頻頻鬥嘴，其中曹蘭還對著歪哥和陳漢典猛丟番茄，陳漢典回憶該場戲時笑說：「都是真丟，所以感受很真實。」