疫情指揮中心固定每日下午2時召開例行記者會，但今日首度因非天災連假因素臨時取消，原因是部長陳時中及署長周志浩都在財政委員會；發言人莊人祥和副指揮官陳宗彥也在內政委員會開會，因此改由新聞稿說明。指揮中心今日公布國內新增4例確定病例，均為境外移入個案，其中3人為突破性感染，其中1人AZ混打BNT，另外兩人則是施打科興，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心今日記者會臨時取消，改由新聞稿說明，並公布新增4例境外移入個案，均為女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自匈牙利（案16454）、菲律賓（案16455）、印尼（案16456）、美國（案16457）入境，入境日介於今年10月6日至10月17日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，4名個案都曾在國外接種2劑疫苗，其中案16454、案16455、案16456屬於突破性感染，案16454曾混打AZ及BNT，另外2人則接種科興疫苗。而案16457曾在8月底於美國確診，前後各接種過1劑BNT疫苗，因此不屬於突破性感染。

截至目前，國內共累計1萬6347例確診，分別為1708例境外移入，1萬4585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計846死，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心呼籲民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。