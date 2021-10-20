微軟在台灣設雲端資料中心有譜了，剛以台灣微軟營運有限公司名義斥資近24億元，向宏泰電工購入南崁廠土地及廠房。

宏泰電工橫跨電力線纜及銅箔基板兩生產領域，今年業內外皆美，剛將南崁廠土地及廠房賣給台灣微軟營運有限公司，其中南崁廠土地23017.77平方公尺，折合6962.88坪，售價2327754950元，平均每坪售價33.4萬元；建物22348.89平方公尺，折合6760.55坪，售價則為71745050元，每坪售價約1.1萬元，總交易金額23.995億元。

微軟2020年10月宣布建立台灣首個雲端資料中心，研調機構IDC預估，微軟以及生態鏈夥伴，此次將耗資13億美元，打造台灣成為全球第66個雲端資料中心區域，這也是微軟在台灣31年來最大一筆投資，並勾勒將在台灣設立AHSI團隊，這支百人團隊將是美國西雅圖總部以外最大的海外分支，預計兩年內完成組建，專為微軟全球資料中心打造設計適用AI、物聯網與邊緣運算解決方案的先進雲端軟硬體基礎建設。微軟當時預估，在台灣建構資料中心的微軟與產業生態系，未來4年在可創造營收新台幣3千億元、超過3萬個工作機會。

市場預測，微軟在台灣建置微軟雲端資料中心應該是落腳向宏泰電工購入南崁廠。

對此，宏泰僅表示，南崁廠土地及廠房交易內容一切以重訊公告為準，實際處分損益將待交易完成後，依會計原則入帳。依照雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理，宏泰售後回租至民國111年4月30日，期滿前將完成搬遷。其他則不願意多談。