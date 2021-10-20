陳鴻和媽媽感情好，陳媽媽示範平時如何幫兒子按摩。

型男美食家陳鴻驚爆險失明，他上《聚焦2.0》說2019年慢跑後，發現飛蚊症狀況越來越嚴重，但並未即時就醫，不久左眼視網膜竟剝離，才緊急送醫手術：「就像一片黑窗簾掉下來，遮住視線，完全看不見。」他術後每天花20小時趴臥在ㄇ型枕上，未料視網膜才剛癒合，竟2次剝離，導致左眼視力僅剩0.1。陳鴻前後整整躺了半年，他形容當時心情非常煎熬：「因為不知道能不能再重現光明。」

陳鴻表示有高度近視卻從未做檢查，長時間躺著看手機，在視網膜剝離前早有飛蚊症，但原以為只是初老現象，僅到家醫科就診，點降眼壓藥水舒緩，沒想到拖延治療，飛蚊症愈加嚴重：「過了1個月，診所的院長說已經來不及了，才趕快轉診大醫院。」

加上他當時正在搬家，天天搬重物，而熱愛慢跑的他，即使眼睛已出現警訊，仍照跑不誤，劇烈運動下導致左眼視網膜剝離：「真的屋漏偏逢連夜雨，非常的挫敗。」陳鴻也藉著眼睛復原期間，調整生活節奏，放慢腳步，並以自己的慘痛教訓，呼籲觀眾不可忽視身體發出的警訊。

而陳鴻至今仍會和媽媽撒嬌，他坦言因長期失眠，常需要媽媽幫忙腳底按摩助眠，陳媽媽也說只要兒子撒嬌，她就招架不住。節目現場，陳媽媽也示範如何使用按摩輔助器，幫兒子「桑一下」，陳鴻笑說：「我即使年過半百，對媽媽的需求還是很大。」母子倆好感情顯露無遺。以上內容請鎖定本周六晚8點年代新聞50頻道播出的《聚焦2.0》。