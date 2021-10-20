羅平劇中嗜賭成性，痞子樣遭罵不孝子 。（TVBS提供）

楊晴（左起）、羅平、梅嫦芬 。（TVBS提供）

羅平（中）遭誤認 。（TVBS提供）

羅平在《女力報到-愛的故事》挑戰一人分飾兩角，同時飾演宋志強與高天藍兩個個性截然不同角色，宋志強正義感爆棚、性格正直溫暖，高天藍則賭博成癮，甚至只顧著打遊戲，放罹患阿茲海默症的媽媽於旁而不顧，讓入戲的網友大罵「不孝子」。

羅平談及分飾兩角：「很有挑戰性，同時扮演兩個角色從有點壓力變成非常享受，心裡有很多揣摩這兩個角色的想法，導演也給很大空間讓我放開盡量演，感覺還沒演夠。」

戲中高天藍（羅平飾演）嗜賭成性，還偷未婚妻提款卡，盜領十萬塊就為賭博，羅平形容高天藍壞到連自己都想打他，甚至和未婚妻帶著罹患阿茲海默症的媽媽出門，卻只顧著打電動，害媽媽走失。

羅平私下是否曾沉迷於遊戲，他坦言：「國小時曾對大台投幣遊戲機非常入迷，超愛玩賽車跟格鬥，看我玩遊戲的人還會贊助我，想看我玩到破關。」不過長大後工作越來越繁忙，發現上一次打開電玩，已經是去年年初。

戲裡高天藍媽媽因為阿茲海默症，錯認宋志強為自己兒子高天藍，還噓寒問暖，宋志強也配合演出母子情，相當溫馨。戲外羅平表示若是私下突然在路上被誤認為別人兒子，感覺自己會很尷尬，「若對方硬要把我當兒子，帶我去他家，我會拉著老婆跟我一起去」。